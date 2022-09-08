Стартовала работа над новым дизайном 500-рублевой купюры

Дизайн банкноты номиналом 500 рублей изменится, на ней будут изображены достопримечательности и значимые объекты Пятигорска, а также Северо-Кавказского федерального округа.

Первое заседание экспертной группы по выбору изображений для нового дизайна 500-рублевки состоялось 8 сентября, сообщается на сайте Банка России. В составе рабочей группы — эксперты в области истории, культуры, экономики.

Участникам группы предстоит подготовить список достопримечательностей и значимых объектов Пятигорска и Северо-Кавказского федерального округа, которые могут быть взяты за основу при разработке дизайна купюры.

Регулятор отмечает, что объекты на банкноте должны, с одной стороны, отображать уникальность региона, а с другой — являться объединяющим символом всех народов, живущих в федеральном округе.

Окончательный выбор изображений сделает Совет директоров Банка России. Сейчас на банкноте в 500 рублей изображен памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска, на оборотной стороне — Соловецкий монастырь.