Страны ЕС введут запрет на въезд россиян

Эстония, Латвия, Литва и Польша введут запрет на въезд россиян, соответствующие ограничения вступят в силу 19 сентября.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу уточнил, что после введения запрета россияне не смогут попасть на территорию этих государств ЕС, вне зависимости от того, какой страной выдана шенгенская виза.

При этом он уточнил, что ограничение касается лиц, путешествующих с туристическими визами, однако не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.

Ранее страны Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Получение виз станет более длительным и дорогим — визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро для всех заявителей.