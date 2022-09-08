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Страны ЕС введут запрет на въезд россиян

Источник:
ТАСС
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Фото: © Группа компаний S7

Эстония, Латвия, Литва и Польша введут запрет на въезд россиян, соответствующие ограничения вступят в силу 19 сентября.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу уточнил, что после введения запрета россияне не смогут попасть на территорию этих государств ЕС, вне зависимости от того, какой страной выдана шенгенская виза.

При этом он уточнил, что ограничение касается лиц, путешествующих с туристическими визами, однако не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.

Ранее страны Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Получение виз станет более длительным и дорогим — визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро для всех заявителей.

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Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

Danilon

4 ноября - какая же это историческая дата ?! Это лишь политическая хитрость Ельцина. Вот 7 ноября- дата...