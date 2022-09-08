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Sony Music покинет российский рынок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Sony Music полностью уходит из России, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Sony Music — первый музыкальный мейджор-лейбл, полностью покидающий Россию. Российское подразделение и его сотрудники теперь будут относиться к местной управляющей компании, отмечается в сообщении.

В ближайшее время треки международных исполнителей, работающих с Sony Music, планируется исключить из российских стриминговых сервисов. В частности, Sony принадлежат права на дистрибуцию песен Элвиса Пресли, Бейонсе, Селин Дион, Бритни Спирс, Майкла Джексона, Адель.

Российское подразделение Sony Music будет представлять только российских музыкантов. Ранее работу в России заморозили другие крупные звукозаписывающие студии — Universal Music Group и Warner Music Group, однако о полном уходе из России они пока не объявляли.

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