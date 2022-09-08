Минфин выбрал замену доллару

Российские резервы в условиях международных санкций необходимо создавать и хранить в золоте и юанях, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Роль юаня в резервах будет также расти. Поэтому в нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото и юань», — заявил Силуанов.
По его словам, еще одним вариантом хранения российских резервов в дальнейшем станут валюты «дружественных» стран. В то же время ведущие мировые валюты, включая доллар и евро, сейчас становятся рискованными активами из-за антироссийских санкций.
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев ранее заявил, что ключевой альтернативой доллару и евро является юань. Еще одной альтернативой ведущим мировым валютам может стать арабский дирхам.
DisobedientИ не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))
nifnifкак же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?
artemizzНу что ж, Аллах за ними приглядит
kostylТакие семейные ценности сейчас у нас: 1. Папа платит маме алименты 2. Папа живет отдельно от своих детей...