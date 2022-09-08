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Минфин выбрал замену доллару

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские резервы в условиях международных санкций необходимо создавать и хранить в золоте и юанях, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Роль юаня в резервах будет также расти. Поэтому в нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото и юань», — заявил Силуанов.

По его словам, еще одним вариантом хранения российских резервов в дальнейшем станут валюты «дружественных» стран. В то же время ведущие мировые валюты, включая доллар и евро, сейчас становятся рискованными активами из-за антироссийских санкций.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев ранее заявил, что ключевой альтернативой доллару и евро является юань. Еще одной альтернативой ведущим мировым валютам может стать арабский дирхам.

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Топ комментариев

Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

kostyl

Такие семейные ценности сейчас у нас: 1. Папа платит маме алименты 2. Папа живет отдельно от своих детей...