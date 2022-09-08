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Второй случай оспы обезьян выявили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Второй случай заражения оспой обезьян выявили на территории России, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Первый случай оспы обезьян в России выявили в середине июля.

Отмечается, что заболевание диагностировали у мужчины, который вернулся из поездки в Европу. Его отправили в инфекционную больницу, угрозы для жизни пациента нет. Люди, с которыми общался заболевший, находятся под медицинским наблюдением.

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка этого заболевания произошла в США и Европе, а также ряде других стран. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, симптомы которого напоминают натуральную оспу. Она представляет угрозу для людей с ослабленным иммунитетом, а также беременных и детей. У здоровых граждан инфекция проходит самостоятельно и не требует специального лечения.

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Топ комментариев

Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

kostyl

Такие семейные ценности сейчас у нас: 1. Папа платит маме алименты 2. Папа живет отдельно от своих детей...