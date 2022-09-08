Второй случай оспы обезьян выявили в России

Второй случай заражения оспой обезьян выявили на территории России, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Первый случай оспы обезьян в России выявили в середине июля.

Отмечается, что заболевание диагностировали у мужчины, который вернулся из поездки в Европу. Его отправили в инфекционную больницу, угрозы для жизни пациента нет. Люди, с которыми общался заболевший, находятся под медицинским наблюдением.

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка этого заболевания произошла в США и Европе, а также ряде других стран. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, симптомы которого напоминают натуральную оспу. Она представляет угрозу для людей с ослабленным иммунитетом, а также беременных и детей. У здоровых граждан инфекция проходит самостоятельно и не требует специального лечения.