Мишустин предрек трудности с формированием бюджета

Масштаб санкций против России делает непростым формирование бюджета в ближайшие три года, признал премьер-министр Михаил Мишустин. При этом он пообещал, что правительство найдет пути решения главных бюджетных задач.

Мишустин уточнил, что избежать негативного сценария правительству РФ позволит его «закалка». «Выйдем из этого кризиса более сильными, профессионально подготовленными. Все у нас получится»,— сказал премьер в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Мишустина, бороться с санкциями еще с 2014 года России помогает ответственная денежно-кредитная политика, субсидирование ставок, льготные кредиты и прочие государственные программы.

Среди решений Минфина, которые повлияли на стабильность, премьер назвал принятие Налогового кодекса, создание фонда национального благосостояния, электронного бюджета, технологических платформ для администрирования.