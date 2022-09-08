Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Росавиация в 33-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. Теперь запрет действует до 16 сентября, сообщается на сайте ведомства.

Ограничения затрагивают аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Российским авиакомпаниям ведомство рекомендует организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В предыдущий раз запрет на полеты в 11 российских аэропортов продлевали 2 сентября — до 10 сентября. После начала российской военной операции такие решения принимаются еженедельно.