Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Росавиация в 33-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. Теперь запрет действует до 16 сентября, сообщается на сайте ведомства.
Ограничения затрагивают аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты страны работают штатно.
Российским авиакомпаниям ведомство рекомендует организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
В предыдущий раз запрет на полеты в 11 российских аэропортов продлевали 2 сентября — до 10 сентября. После начала российской военной операции такие решения принимаются еженедельно.
DisobedientИ не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))
nifnifкак же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?
artemizzНу что ж, Аллах за ними приглядит
Иркут 69Вот именно. Зрелище. Вам показывают телекартинку, а вы и уши развесили. Даже не в силах сесть и подумать,...