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Какие опасности ждут ребенка в интернете

Источник:
Sibnet.ru
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Дети в телефонах
Фото: © McKaela Taylor / Unsplash License

Подростки самая легкая добыча для киберпреступников, считает директор Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» Рустам Сагдатулин. Их легко заманить на фишинговый сайт, обещанием легких денег или привлечь к участию в финансовой пирамиде.

«Дети являются особо уязвимой категорией пользователей интернета. Утечку персональных данных они ещё не воспринимают всерьёз, но в данном случае это меньшее, что может навредить им», — цитирует Сагдатулина телеграм-канал IT News.

По его данным, 32% несовершеннолетних пользователей столкнулись с буллингом в сети, а 16% оказывались в области внимания педофилов. Психический и физический вред здоровью ребенка могут нанести пропаганда суицида, употребления наркотиков, нетрадиционных ценностей и контент для взрослых.

Помимо этого, мошенники могут заманить ребенка на поддельный сайт по продаже компьютерных игр, предложить VPN для обхода ограничений устройства и регионального контроля, заманить на прохождение опросов с последующим переходом на вредные сайты или привлечь к участию в финансовых пирамидах.

Эксперт отметил, что большинство VPN-сервисов блокируют нормальную работу средств родительского контроля и это не дает своевременно обнаружить опасность. 

«Сбер» рассказал о популярном методе мошенников

Буллинг — травля, агрессивное преследование человека. Чаще всего такое поведение обосновано желанием запугать жертву или подчинить ее и может привести к появлению психических отклонений или суицидальных наклонностей.

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Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

kostyl

Такие семейные ценности сейчас у нас: 1. Папа платит маме алименты 2. Папа живет отдельно от своих детей...