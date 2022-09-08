Какие опасности ждут ребенка в интернете

Подростки самая легкая добыча для киберпреступников, считает директор Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» Рустам Сагдатулин. Их легко заманить на фишинговый сайт, обещанием легких денег или привлечь к участию в финансовой пирамиде.

«Дети являются особо уязвимой категорией пользователей интернета. Утечку персональных данных они ещё не воспринимают всерьёз, но в данном случае это меньшее, что может навредить им», — цитирует Сагдатулина телеграм-канал IT News.

По его данным, 32% несовершеннолетних пользователей столкнулись с буллингом в сети, а 16% оказывались в области внимания педофилов. Психический и физический вред здоровью ребенка могут нанести пропаганда суицида, употребления наркотиков, нетрадиционных ценностей и контент для взрослых.

Помимо этого, мошенники могут заманить ребенка на поддельный сайт по продаже компьютерных игр, предложить VPN для обхода ограничений устройства и регионального контроля, заманить на прохождение опросов с последующим переходом на вредные сайты или привлечь к участию в финансовых пирамидах.

Эксперт отметил, что большинство VPN-сервисов блокируют нормальную работу средств родительского контроля и это не дает своевременно обнаружить опасность.

«Сбер» рассказал о популярном методе мошенников

Буллинг — травля, агрессивное преследование человека. Чаще всего такое поведение обосновано желанием запугать жертву или подчинить ее и может привести к появлению психических отклонений или суицидальных наклонностей.