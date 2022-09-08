Пентагон тайно поставил Украине артиллерийские снаряды GPS-наведения M982 Excalibur, пишут американские документ со ссылкой на бюджетные документы.

Пентагон потратит 92 миллиона из утвержденных Конгрессом средств на «дополнительную закупку снарядов M982 Excalibur, которые были переданы Украине в поддержку международных усилий по противодействию» России.

В плане пополнения запасов Пентагон впервые признал, что поставлял снаряды Excalibur Киеву. Бюджетный документ был опубликован в прошлом месяце, и о нем не сообщалось ранее.

Снаряды Excalibur с GPS-наведением используются в 155-милиметровых гаубицах и позволяют поражать цели противника более точно. Дальность их действия составляет около 40,5 километра. Каждый такой снаряд стоит примерно 100 тысяч долларов.