НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США тайно передали Украине снаряды Excalibur с GPS-наведением

Источник:
Sibnet.ru
481 10
Фото: Operational Command “West” / CC BY 4.0

Пентагон тайно поставил Украине артиллерийские снаряды GPS-наведения M982 Excalibur, пишут американские документ со ссылкой на бюджетные документы.

Пентагон потратит 92 миллиона из утвержденных Конгрессом средств на «дополнительную закупку снарядов M982 Excalibur, которые были переданы Украине в поддержку международных усилий по противодействию» России.

В плане пополнения запасов Пентагон впервые признал, что поставлял снаряды Excalibur Киеву. Бюджетный документ был опубликован в прошлом месяце, и о нем не сообщалось ранее.

Снаряды Excalibur с GPS-наведением используются в 155-милиметровых гаубицах и позволяют поражать цели противника более точно. Дальность их действия составляет около 40,5 километра. Каждый такой снаряд стоит примерно 100 тысяч долларов.



Еще по теме
США передали Украине ракеты Harpoon на автомобильной базе
Российские субмарины покроют секретным составом
Россия испытает новую подлодку «Генералиссимус Суворов»
Военный эксперт описал «случайный» сценарий начала ядерной войны
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Модель показала обнаженную грудь после победы в кулачном бою
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС
Обсуждение (10)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

Иркут 69

Вот именно. Зрелище. Вам показывают телекартинку, а вы и уши развесили. Даже не в силах сесть и подумать,...