Пентагон тайно поставил Украине артиллерийские снаряды GPS-наведения M982 Excalibur, пишут американские документ со ссылкой на бюджетные документы.
Пентагон потратит 92 миллиона из утвержденных Конгрессом средств на «дополнительную закупку снарядов M982 Excalibur, которые были переданы Украине в поддержку международных усилий по противодействию» России.
В плане пополнения запасов Пентагон впервые признал, что поставлял снаряды Excalibur Киеву. Бюджетный документ был опубликован в прошлом месяце, и о нем не сообщалось ранее.
Снаряды Excalibur с GPS-наведением используются в 155-милиметровых гаубицах и позволяют поражать цели противника более точно. Дальность их действия составляет около 40,5 километра. Каждый такой снаряд стоит примерно 100 тысяч долларов.
DisobedientИ не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))
nifnifкак же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?
artemizzНу что ж, Аллах за ними приглядит
Иркут 69Вот именно. Зрелище. Вам показывают телекартинку, а вы и уши развесили. Даже не в силах сесть и подумать,...