Власти предложили «приватизировать» пенсионные накопления россиян

Минфин России предлагает провести «приватизацию» пенсионных накоплений россиян, передав их в собственность граждан.

Инициатива предусматривает предоставление гражданам с пенсионными накоплениями права инвестировать их по своему выбору. Предложение вошло в презентацию министерства и Центробанка, пишут «Ведомости».

Такие пенсионные накопления образовались за счет того, что до 2014 года 6% из страхового тарифа в 22% составляли накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться свободнее, чем страховой. В 2014 году их заморозили, мораторий на формирование подобных сбережений действует до 2024 года.

Согласно инициативе, россияне смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением ПФР или негосударственных пенсионных фондов, либо инвестировать самостоятельно, но по четко регламентированным критериям.