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CD Projekt планирует несколько игр во вселенной «Ведьмака»

Источник:
Sibnet.ru
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Медальон школы Рыси
Фото: © CD Project

Глава CD Projekt Адам Кичиньский сообщил, что помимо новой части «Ведьмака», находящейся в стадии предварительного производства, игроков ожидает еще несколько проектов во вселенной Геральта из Ривии.

«Мы планируем более одной игры. Первая сага состояла из трёх игр, поэтому сейчас мы думаем о более чем одном проекте. Но сейчас мы находимся в стадии подготовки к производству первой игры из второй саги о Ведьмаке», — цитирует Качиньского портал VGC. 

Действие новой саги будет посвящено школе Рыси, о ней ничего не говорилось ни в книгах, ни в играх и есть все основания полагать, что это будет абсолютно новый проект. Фанаты считают, что главой школы может стать Цири, объединившая стили других «учебных заведений»: Волка и Кота.

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«Ведьмак» — серия компьютерных игр в жанре RPG от польской студии CD Projekt, основанная на книгах и рассказах Анджея Сапковского. В ней игрокам предлагается взять на себя управление Геральтом из Ривии — ведьмаком, сражающимся с нечистью и мифическими животными.

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Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

kostyl

Такие семейные ценности сейчас у нас: 1. Папа платит маме алименты 2. Папа живет отдельно от своих детей...