CD Projekt планирует несколько игр во вселенной «Ведьмака»

Глава CD Projekt Адам Кичиньский сообщил, что помимо новой части «Ведьмака», находящейся в стадии предварительного производства, игроков ожидает еще несколько проектов во вселенной Геральта из Ривии.

«Мы планируем более одной игры. Первая сага состояла из трёх игр, поэтому сейчас мы думаем о более чем одном проекте. Но сейчас мы находимся в стадии подготовки к производству первой игры из второй саги о Ведьмаке», — цитирует Качиньского портал VGC.

Действие новой саги будет посвящено школе Рыси, о ней ничего не говорилось ни в книгах, ни в играх и есть все основания полагать, что это будет абсолютно новый проект. Фанаты считают, что главой школы может стать Цири, объединившая стили других «учебных заведений»: Волка и Кота.

«Ведьмак» — серия компьютерных игр в жанре RPG от польской студии CD Projekt, основанная на книгах и рассказах Анджея Сапковского. В ней игрокам предлагается взять на себя управление Геральтом из Ривии — ведьмаком, сражающимся с нечистью и мифическими животными.