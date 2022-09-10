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Xiaomi представила многофункциональную машинку для стрижки

Источник:
Sibnet.ru
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Машинка для бритья Xiaomi Grooming Kit Pro
Фото: © Xioami

Xiaomi представила универсальную машинку для стрижки Grooming Kit Pro. Она подходит для использования в качестве бритвы для бороды и усов и как триммер для удаления волос из носа и ушей.

Машинка выполнена в черном матовом корпусе с уже привычным «приятным на ощупь» покрытием Soft-Touch. Новинка получила самозатачивающиеся лезвия и возможность регулировки длину срезаемых волос в диапазоне от 0,5 до 20 миллиметров. 

Батареи на 800 мАч хватит на 90 минут бритья, на полную зарядку может уйти до двух часов. Машинка Grooming Kit Pro получила сертификацию по стандарту IPX7, поэтому ее можно мыть под струей воды, не опасаясь потери работоспособности.

В отличие от большинства устройств Xiaomi, Grooming Kit Pro не интегрируется в умный дом и не несет никаких смарт функций, это просто универсальная бритва. Стоимость машинки в фирменном магазине Xiaomi 31.4 доллара (1,9 тысячи рублей).

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olegsbeglov

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Kam1kadze

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MuCbE

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