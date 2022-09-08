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Капитан «Авангарда» извинился перед болельщиками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © omskiyavangard, t.me/omskiyavangard

Омский «Авангард» потерпел третье поражение с начала сезона регулярного чемпионата КХЛ, не добившись ни одной победы. Капитан ястребов Дамир Шарипзянов извинился за это перед болельщиками.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками за такой старт. Со своей стороны, от лица команды, обещаю, что мы будет продолжать биться. Никто не собирается опускать руки. Но немного нет фарты, немного не хватает где-то одного гола, чтобы игра пошла в наше русло, но мы будем работать», — сказал Шарипзянов после игры со СКА.

«Авангард» проиграл «Витязю» (3:2), минскому «Динамо» (6:3) и СКА (4:1). По словам капитана, такого плохого старта у команды не было много лет.

Четыре предыдущих сезона главным тренером «Авангарда» был канадский специалист Боб Хартли, он привел ястребов к Кубку Гагарина в сезоне 2020/21. В новом сезоне 2022/23 команду стал тренировать его ассистент, бывший хоккеист Дмитрий Рябыкин.

Главный тренер оценивает игру «Авангарда» в целом положительно. Он не считает три поражения на старте катастрофой и видит, что команда неплохо работает.

«Как можно оценивать три поражения в трех играх? Конечно, негативно. Но знаете, во всех играх были позитивные моменты. В первой игре мы владели инициативой, в этой игре начали хорошо. Но где-то нам не хватает реализации моментов. Будем работать», — сказал Рябыкин на пресс-конференции после игры со СКА.

В текущем сезоне домашней площадкой «Аванграда» станет омская ледовая арена. Но домашняя серия у ястребов начнется только в октябре.

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Спорт #Хоккей #Омск
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жизнилюб

пусть скажут что инопланетяне...им какая разница,что всему миру врать

Disobedient

Гросси еще уехать не успел из Энергодара. У фюрера украинского фашистского режима зеленского случилась...

Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

fydor55

От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?