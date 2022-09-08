Капитан «Авангарда» извинился перед болельщиками

Омский «Авангард» потерпел третье поражение с начала сезона регулярного чемпионата КХЛ, не добившись ни одной победы. Капитан ястребов Дамир Шарипзянов извинился за это перед болельщиками.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками за такой старт. Со своей стороны, от лица команды, обещаю, что мы будет продолжать биться. Никто не собирается опускать руки. Но немного нет фарты, немного не хватает где-то одного гола, чтобы игра пошла в наше русло, но мы будем работать», — сказал Шарипзянов после игры со СКА.

«Авангард» проиграл «Витязю» (3:2), минскому «Динамо» (6:3) и СКА (4:1). По словам капитана, такого плохого старта у команды не было много лет.

Четыре предыдущих сезона главным тренером «Авангарда» был канадский специалист Боб Хартли, он привел ястребов к Кубку Гагарина в сезоне 2020/21. В новом сезоне 2022/23 команду стал тренировать его ассистент, бывший хоккеист Дмитрий Рябыкин.

Главный тренер оценивает игру «Авангарда» в целом положительно. Он не считает три поражения на старте катастрофой и видит, что команда неплохо работает.

«Как можно оценивать три поражения в трех играх? Конечно, негативно. Но знаете, во всех играх были позитивные моменты. В первой игре мы владели инициативой, в этой игре начали хорошо. Но где-то нам не хватает реализации моментов. Будем работать», — сказал Рябыкин на пресс-конференции после игры со СКА.

В текущем сезоне домашней площадкой «Аванграда» станет омская ледовая арена. Но домашняя серия у ястребов начнется только в октябре.