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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Турчак предложил идеальную дату для референдума в Донбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что правильно провести голосование о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав России в День народного единства, 4 ноября.

«Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий. Провести референдумы именно в этот день будет правильно и символично», — написал Турчак в телеграм-канале

Какой вопрос будет вынесен на референдумы, Турчак не уточняет, как и на каких территориях пройдет плебисцит.

«Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань. А Русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность», — заявил он.

Слова Тручака — первый случай, когда политик называет конкретную дату проведения референдумов.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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жизнилюб

пусть скажут что инопланетяне...им какая разница,что всему миру врать

Disobedient

Гросси еще уехать не успел из Энергодара. У фюрера украинского фашистского режима зеленского случилась...

Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

fydor55

От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?