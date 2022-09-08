Плюшевого совенка сфотографировали в парке «Красноярские столбы»

Сотрудники нацпарка «Красноярские Столбы» сфотографировали птенца длиннохвостой неясыти с плюшевым оперением, сообщает пресс-служба нацпарка.

«Забавный, словно плюшевый, подросший птенец длиннохвостой неясыти. Он сменил первый младенческий пух на «мезоптиль» (мягкие перышки, нечто среднее между пухом и пером). Он вот-вот выйдет в большой мир, сделав шаг с очень высокого пня, где родителями был обустроен роддом», — говорится в сообщении.

Совы, несмотря на репутацию мудрых птиц, строить гнезда не умеют. Они занимают старые чужие или ищут подгнивший остолоп с крепкими стенами, в котором можно надолго «раствориться» и спокойно насиживать яйца. У неясытей этот процесс занимает больше месяца.

Совята еще крохами вынуждены покидать гнездо, так как становится очень тесно. Они забираются на ветки и познают новый мир, периодически подавая голосовой сигнал маме или папе – «есть хочу».

Родители обычно докармливают птенцов около месяца, прежде чем совята станут автономными. Плюшевое оперение – отнюдь не роскошь, а спасение, позволяющее крошкам не мерзнуть в холодные и дождливые дни.