Плюшевого совенка сфотографировали в парке «Красноярские столбы»

Сотрудники нацпарка «Красноярские Столбы» сфотографировали птенца длиннохвостой неясыти с плюшевым оперением, сообщает пресс-служба нацпарка.
«Забавный, словно плюшевый, подросший птенец длиннохвостой неясыти. Он сменил первый младенческий пух на «мезоптиль» (мягкие перышки, нечто среднее между пухом и пером). Он вот-вот выйдет в большой мир, сделав шаг с очень высокого пня, где родителями был обустроен роддом», — говорится в сообщении.
Совы, несмотря на репутацию мудрых птиц, строить гнезда не умеют. Они занимают старые чужие или ищут подгнивший остолоп с крепкими стенами, в котором можно надолго «раствориться» и спокойно насиживать яйца. У неясытей этот процесс занимает больше месяца.
Совята еще крохами вынуждены покидать гнездо, так как становится очень тесно. Они забираются на ветки и познают новый мир, периодически подавая голосовой сигнал маме или папе – «есть хочу».
Родители обычно докармливают птенцов около месяца, прежде чем совята станут автономными. Плюшевое оперение – отнюдь не роскошь, а спасение, позволяющее крошкам не мерзнуть в холодные и дождливые дни.
жизнилюбпусть скажут что инопланетяне...им какая разница,что всему миру врать
DisobedientГросси еще уехать не успел из Энергодара. У фюрера украинского фашистского режима зеленского случилась...
DisobedientИ не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))
fydor55От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?