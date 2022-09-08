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Найди отличия: представлено новое поколение iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Блок камер iPhone 14 Pro
Фото: © Apple
Apple представила четырнадцатое поколение iPhone. Внешне они практически не отличаются от предшественников, но получили некоторые новые функции и даже поддержку спутниковой связи.

В iPhone 14 Apple полностью перешла на использование eSim и убрала слоты для физических SIM-карт. Основной объем новых функций получила версия Pro, а базовые модели очень похожи на предшественника.

Какие iPhone показали

Базовый iPhone 14 получил экран предыдущего поколения и практически не отличается от iPhone 13, он, как и предшественник, имеет диагональ 6,1 дюйма, две камеры, поддержку 5G и суточную автономность.

Смартфоны iPhone 14 и 14 Max работают на прошлогоднем процессоре A15, они использовались в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Apple доработала его, в результате производительность чипа выросла на 25%. 

iPhone mini в этом году не будет, на его место придет совсем немаленький 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus. Это первый Plus за последние пять лет и помимо внушительных габаритов он будет обладать самой долгой автономностью, однако, Apple не рассказала детально ни о его батарее, ни о функциях.

Основные нововведения появились в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — они получили измененный экранный вырез, функцию постоянно включенного дисплея и новый процессор. 

Смартфоны получили экраны на 6,1 и 6,7 дюйма с максимальной яркостью до 2000 нит, она стали вдвое ярче предшественников. Экранный вырез может меняться в зависимости от сценария использования, например, его рамка будет не только мигать при пропущенном вызове или светиться во время зарядки, но и сможет показывать названия воспроизводимых треков или имя звонящего.

Блок камер и экранный вырез iPhone 14 Pro
Блок камер и экранный вырез iPhone 14 Pro
Фото: © Apple

Функция Always-On-Display уже привычна многим пользователям Android. Всегда включенный дисплей позволяет отображать на заблокированном экране часы, пиктограммы сообщений, звонки и напоминания. Главное ее преимущество в том, что она практически не садит аккумулятор и для того чтобы посмотреть, например, время, телефон не нужно разблокировать.

Тройной блок камер сильно изменился. Основная камера получила разрешение в четыре раза больше предшественника — 48 Мп. Новый сенсор способен захватывать вдвое больший объем света, что сделает снимки при плохом освещении более четкими. 

Сколько стоят новые iPhone 14

Вопреки многочисленным слухам, базовый iPhone 14 в Америке будет стоить уже привычные 800 долларов, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max 1000 и 1100 долларов соответственно. Европейские цены будут существенно отличаться.

В Германии iPhone 14 стартует с 1000 евро, iPhone 14 Plus с 1150 евро, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max с 1300 и 1450 евро соответственно. Самым дорогим получится iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ памяти — 2100 евро. Немецкий ценник, как правило, самый показательный и на него ориентируется европейский рынок. Несмотря на подорожание, с учетом падения курса относительно доллара на 15% смартфоны получились даже дешевле.

В магазины новые смартфоны еще не отправились. Предзаказы стартуют 9 сентября, а в продажу они поступят 16 сентября. iPhone 14 Plus задержится до 7 октября.

Привезут ли iPhone 14 в Россию? 

В России ситуация с устройствами Apple особая, но, по прогнозам специалистов, они появятся одновременно с зарубежными магазинами или с небольшим запозданием. Но ценники не получится высчитывать по курсу доллара, сообщил «Известиям» сотрудник пресс-службы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров.

«Официальные цены Apple в России и в США в предыдущие годы отличались в среднем на 30-40%. iPhone X стоил от 1 тысячи долларов, то есть, по курсу 2017 года — 60 тысяч рублей. А в России его можно было купить от 80 тысяч рублей. Стоимость iPhone 13 Pro в США начиналась от 1 тысячи долларов (около 73 тысячи рублей), в России эта модель стоила от 100 тысяч рублей», — рассказал Петров.

Главный редактор портала iPhones.ru Никита Горяинов считает, что на старте российские цены будут в районе 180-200 тысяч рублей, в течение первых трех-пяти дней они упадут до 120-150 тысяч, а через десять дней новый iPhone можно будет взять за 100-110 тысяч рублей. При этом он не исключает, что в случае дефицита цена может быть и очень высокой — 200-250 тысяч.

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Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

Иркут 69

Вот именно. Зрелище. Вам показывают телекартинку, а вы и уши развесили. Даже не в силах сесть и подумать,...