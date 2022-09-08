Найди отличия: представлено новое поколение iPhone

Apple представила четырнадцатое поколение iPhone. Внешне они практически не отличаются от предшественников, но получили некоторые новые функции и даже поддержку спутниковой связи.

В iPhone 14 Apple полностью перешла на использование eSim и убрала слоты для физических SIM-карт. Основной объем новых функций получила версия Pro, а базовые модели очень похожи на предшественника.

Какие iPhone показали

Базовый iPhone 14 получил экран предыдущего поколения и практически не отличается от iPhone 13, он, как и предшественник, имеет диагональ 6,1 дюйма, две камеры, поддержку 5G и суточную автономность.

Смартфоны iPhone 14 и 14 Max работают на прошлогоднем процессоре A15, они использовались в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Apple доработала его, в результате производительность чипа выросла на 25%.

iPhone mini в этом году не будет, на его место придет совсем немаленький 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus. Это первый Plus за последние пять лет и помимо внушительных габаритов он будет обладать самой долгой автономностью, однако, Apple не рассказала детально ни о его батарее, ни о функциях.

Основные нововведения появились в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — они получили измененный экранный вырез, функцию постоянно включенного дисплея и новый процессор.

Смартфоны получили экраны на 6,1 и 6,7 дюйма с максимальной яркостью до 2000 нит, она стали вдвое ярче предшественников. Экранный вырез может меняться в зависимости от сценария использования, например, его рамка будет не только мигать при пропущенном вызове или светиться во время зарядки, но и сможет показывать названия воспроизводимых треков или имя звонящего.

Блок камер и экранный вырез iPhone 14 Pro Фото : © Apple

Функция Always-On-Display уже привычна многим пользователям Android. Всегда включенный дисплей позволяет отображать на заблокированном экране часы, пиктограммы сообщений, звонки и напоминания. Главное ее преимущество в том, что она практически не садит аккумулятор и для того чтобы посмотреть, например, время, телефон не нужно разблокировать.

Тройной блок камер сильно изменился. Основная камера получила разрешение в четыре раза больше предшественника — 48 Мп. Новый сенсор способен захватывать вдвое больший объем света, что сделает снимки при плохом освещении более четкими.

Сколько стоят новые iPhone 14

Вопреки многочисленным слухам, базовый iPhone 14 в Америке будет стоить уже привычные 800 долларов, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max 1000 и 1100 долларов соответственно. Европейские цены будут существенно отличаться.

В Германии iPhone 14 стартует с 1000 евро, iPhone 14 Plus с 1150 евро, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max с 1300 и 1450 евро соответственно. Самым дорогим получится iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ памяти — 2100 евро. Немецкий ценник, как правило, самый показательный и на него ориентируется европейский рынок. Несмотря на подорожание, с учетом падения курса относительно доллара на 15% смартфоны получились даже дешевле.

В магазины новые смартфоны еще не отправились. Предзаказы стартуют 9 сентября, а в продажу они поступят 16 сентября. iPhone 14 Plus задержится до 7 октября.

Привезут ли iPhone 14 в Россию?

В России ситуация с устройствами Apple особая, но, по прогнозам специалистов, они появятся одновременно с зарубежными магазинами или с небольшим запозданием. Но ценники не получится высчитывать по курсу доллара, сообщил «Известиям» сотрудник пресс-службы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров.

«Официальные цены Apple в России и в США в предыдущие годы отличались в среднем на 30-40%. iPhone X стоил от 1 тысячи долларов, то есть, по курсу 2017 года — 60 тысяч рублей. А в России его можно было купить от 80 тысяч рублей. Стоимость iPhone 13 Pro в США начиналась от 1 тысячи долларов (около 73 тысячи рублей), в России эта модель стоила от 100 тысяч рублей», — рассказал Петров.

Главный редактор портала iPhones.ru Никита Горяинов считает, что на старте российские цены будут в районе 180-200 тысяч рублей, в течение первых трех-пяти дней они упадут до 120-150 тысяч, а через десять дней новый iPhone можно будет взять за 100-110 тысяч рублей. При этом он не исключает, что в случае дефицита цена может быть и очень высокой — 200-250 тысяч.