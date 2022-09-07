Идеологии чайлдфри объявили войну

Госдума рассмотрит законодательную инициативу о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей. Проект федерального закона опубликован на официальном сайте нижней палаты российского парламента.
По мнению авторов законопроекта, подобная идеология, поддерживающая желание не иметь детей, «формирует основу деструктивного социального поведения».
Парламентарии считают, что субкультура чайлдфри идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой России, а также грозит демографическими проблемами.
«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров», — говорится в пояснительной записке.
жизнилюбпусть скажут что инопланетяне...им какая разница,что всему миру врать
fydor55От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?
DisobedientГросси еще уехать не успел из Энергодара. У фюрера украинского фашистского режима зеленского случилась...
DisobedientПричем укра нацисты с этого скорее всего имели не самую большую дольку. Там возможно питались рыбы покрупнее...