НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Идеологии чайлдфри объявили войну

Источник:
Sibnet.ru
465 5
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума рассмотрит законодательную инициативу о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей. Проект федерального закона опубликован на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

По мнению авторов законопроекта, подобная идеология, поддерживающая желание не иметь детей, «формирует основу деструктивного социального поведения».

Парламентарии считают, что субкультура чайлдфри идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой России, а также грозит демографическими проблемами.

«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров», — говорится в пояснительной записке.

Еще по теме
Путин пригрозил Западу прекратить поставки топлива
«Мерзни, волчий хвост»: главное из речи Путина на ВЭФ
Премьер Мьянмы назвал Путина лидером мира
Песков оценил приговор журналисту Сафронову
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
Модель показала обнаженную грудь после победы в кулачном бою
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин пригрозил Западу прекратить поставки топлива
Страны Балтии ограничат въезд россиянам с шенгенскими визами
Идеологии чайлдфри объявили войну
АвтоВАЗ отказался от Lada X-Ray
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Главные проблемы первоклассника: советы психолога
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Какие штампованные фразы разозлят собеседника?
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

жизнилюб

пусть скажут что инопланетяне...им какая разница,что всему миру врать

fydor55

От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?

Disobedient

Гросси еще уехать не успел из Энергодара. У фюрера украинского фашистского режима зеленского случилась...

Disobedient

Причем укра нацисты с этого скорее всего имели не самую большую дольку. Там возможно питались рыбы покрупнее...