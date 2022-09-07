Идеологии чайлдфри объявили войну

Госдума рассмотрит законодательную инициативу о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей. Проект федерального закона опубликован на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

По мнению авторов законопроекта, подобная идеология, поддерживающая желание не иметь детей, «формирует основу деструктивного социального поведения».

Парламентарии считают, что субкультура чайлдфри идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой России, а также грозит демографическими проблемами.

«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров», — говорится в пояснительной записке.