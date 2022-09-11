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Звонки по Wi‑Fi: что это и как настроить VoWiFi

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: shixart1985 / Attribution License
Почти все российские мобильные операторы поддерживают так называемые «звонки по Wi-Fi». Это технологии, позволяющие звонить из зоны плохого покрытия мобильной связью, используя беспроводное интернет-соединение. Разбираемся — что это такое.

Недавно «Мегафон» заявил о внедрении технологии Voice over WiFi (VoWiFi) в 77 регионах страны. До этого технологией, передающей голос через интернет, стала VoLTE — Voice over LTE. Дозвониться с их помощью можно за две секунды, при этом обеспечивается более высокое качество звука.

Звонки через интернет

VoWiFi работает по тому же принципу, что и VoLTE, — использует для соединения сеть Wi-Fi, роутер работает как базовая станция и позволяет звонить из мест с плохим уровнем связи, также сохраняя высокое качество голосового вызова.

Плохой уровень сигнала может настигнуть пользователя не только в отдаленном районе или лесопарковой зоне, но и в центре крупного города, например, в жилом массиве с плотной застройкой или на нижних и верхних этажах зданий. Здесь на помощь придет VoWiFi, ведь сеть Wi-Fi есть практически в каждом помещении.

Как происходит звонок через Wi-Fi

При активном VoWiFi и нахождении в зоне действия роутера смартфон сам оценит возможность использования технологии и активирует ее. При выходе из зоны действия он самостоятельно переключится на доступную сеть 2G, 3G или LTE и может использовать VoLTE для сохранения высокого качества голоса.

Использование VoWiFi не вызывает дополнительные траты, звонки оплачиваются как обычно и расходуют пакеты минут.

Такой переход происходит бесшовно — связь не прервется, однако в случае невозможности использования VoLTE можно заметить ухудшение качества разговора. 

Как настроить звонки по Wi-Fi на смартфоне

Технология сравнительно новая, но список поддерживаемых устройств высок и ей уже можно активно пользоваться. На некоторых смартфонах она даже подключается автоматически.

Настройки могут отличаться в зависимости от модели, но обычно они находятся в параметрах sim-карты или Wi-Fi соединения.

Чтобы включить VoWiFi на iPhone, нужно зайти в «Настройки» и активировать пункт «Вызовы по Wi-Fi». На устройствах Samsung в параметрах нужно перейти в «Подключения» и аналогично выбрать «Вызовы по Wi-Fi».

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Смартфоны Huawei прячут настройку в пункте «Беспроводные сети», «Мобильная сеть», там нужно активировать «Wi-Fi вызовы». У Xiaomi нужно зайти в «SIM-карты и мобильные сети», выбрать sim-карту, используемую для звонков, и активировать ползунок «Вызовы через Wi-Fi».

Если активация прошла успешно, то на устройствах Apple у названия оператора появится надпись «Wi-Fi», а на смартфонах Android соответствующий значок рядом с уровнем сигнала.

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mosquito__2010

Ничего ! Там высокие зарплаты и пенсии ! Там всё для людей ! Они там все справятся !

Danilon

Я бы сказал больше: стремительное отрицательное наступление с высбовождением всех ненужных тяжестей.

Qprovessional

неужто хаймарсы настолько хорошии?

pepelmetal

Ты не так давно говорил что и газ по 2000$ это очень смешно) видимо 3000$ уже не так смешно, да?