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Госдума обсудит запрет на продажу животных в зоомагазинах

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Осенью может быть принят законопроект, запрещающий продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Я рассчитываю, что в течение осенней сессии до конца данного года он будет принят, потому что условия, в которых продают животных в зоомагазинах и на птичьих рынках очень часто подпадают под определение жестокого обращения с животными», — сказал он.

По словам парламентария, в зоомагазинах у животных нет ни выгула, ни доступа к свежему воздуху и солнцу, ни нормального рациона питания, ни ветеринарной помощи. В результате люди покупают там животных-инвалидов.

Бурматов добавил, что к местам продажи животных будут установлены жесткие требования, «дикая» торговля животными станет вне закона.

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