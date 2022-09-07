Страны Балтии ограничат въезд россиянам с шенгенскими визами

Россияне с шенгенскими визами не смогут пересекать сухопутную границу стран Балтии, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече глав МИД прибалтийских государств и Северной Европы в литовском Каунасе.

«Граждане России, у которых есть действующие шенгенские визы, за рядом исключений, не будут иметь возможность пересекать границу», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, «исключения будут делаться по гуманитарным и семейным обстоятельствам, а также в отношении водителей грузовиков и дипломатов».

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что это не международное соглашение, а отдельные национальные соглашения, которые согласуются между собой.