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Страны Балтии ограничат въезд россиянам с шенгенскими визами

Источник:
ТАСС
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Фото: W0zny / CC BY-SA 3.0

Россияне с шенгенскими визами не смогут пересекать сухопутную границу стран Балтии, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече глав МИД прибалтийских государств и Северной Европы в литовском Каунасе.

«Граждане России, у которых есть действующие шенгенские визы, за рядом исключений, не будут иметь возможность пересекать границу», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, «исключения будут делаться по гуманитарным и семейным обстоятельствам, а также в отношении водителей грузовиков и дипломатов».

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что это не международное соглашение, а отдельные национальные соглашения, которые согласуются между собой.

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