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Фильм «Начать сначала» с Сычевым выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Первый полнометражный российский фильм о регби «Начать сначала» с Владимиром Сычевым в главной роли выходит в прокат в четверг, 8 сентября.

По сюжету, главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать все сначала – стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда – это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут.

Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.

Кроме Сычева, главные роли в фильме «Начать сначала» сыграли Ольга Хохлова, Елена Бирюкова, Владимир Стеклов, Алексей Шевченков, Адам Нехай. Режиссер спортивной драмы — Ирина Гобозашвили.

«Для меня было важно показать, что такое регби глазами новичка. Возможно, я примерила на себя роль моих юных героев, и погрузившись в философию этого спорта, я влюбилась в него и осталась в нем», — рассказала о фильме Гобозашвили.

Исполнитель главной роли Владимир Сычев входит в попечительский совет Федерации регби России. По словам режиссера, спортсменов в ленте сыграли настоящие регбисты из команды «Красный яр - 2003».

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жизнилюб

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И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

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Disobedient

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