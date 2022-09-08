Первый полнометражный российский фильм о регби «Начать сначала» с Владимиром Сычевым в главной роли выходит в прокат в четверг, 8 сентября.
По сюжету, главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать все сначала – стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда – это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут.
Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.
Кроме Сычева, главные роли в фильме «Начать сначала» сыграли Ольга Хохлова, Елена Бирюкова, Владимир Стеклов, Алексей Шевченков, Адам Нехай. Режиссер спортивной драмы — Ирина Гобозашвили.
«Для меня было важно показать, что такое регби глазами новичка. Возможно, я примерила на себя роль моих юных героев, и погрузившись в философию этого спорта, я влюбилась в него и осталась в нем», — рассказала о фильме Гобозашвили.
Исполнитель главной роли Владимир Сычев входит в попечительский совет Федерации регби России. По словам режиссера, спортсменов в ленте сыграли настоящие регбисты из команды «Красный яр - 2003».
жизнилюбпусть скажут что инопланетяне...им какая разница,что всему миру врать
DisobedientИ не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))
fydor55От осознания собственного ничтожества на оскорбления потянуло?
DisobedientГросси еще уехать не успел из Энергодара. У фюрера украинского фашистского режима зеленского случилась...