Путин рассказал о главном приобретении СВО

Россия в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине укрепила свой суверенитет, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение — укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», — сказал Путин.

По его словам, поляризация пойдет только на пользу стране. «Все ненужное и вредное будет отторгнуто. Будем только набирать темпы», — уверен президент.

Путин отметил, что военные действия на востоке Украины в 2014 году начали после государственного переворота в Киеве те, «кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа».

«После многократных попыток решить это мирным путем Россия приняла решение ответить зеркально, как действовал потенциальный противник. Все наши действия направлены на помощь людям, которые там проживают. Это наш долг и мы исполним его до конца. В конечном итоге это приведет к укреплению нашей страны», — подчеркнул Путин.