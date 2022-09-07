Греф спрогнозировал падение российской экономики

Валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2022 году снизится на 4,5%, спрогнозировал глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее он говорил, что Сбербанк ждет существенного спада экономики РФ по итогам текущего года и спада в 2023 году, а в 2024 году выхода на рост.

«Если говорить о нашем прогнозе по макроэкономике, то на сегодняшний день наш прогноз по ВВП в этом году составляет примерно минус 4,5%. Это значительно более оптимистично, чем те прогнозы, которые складывались в начале кризисной ситуации», — цитирует РИА Новости Грефа.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Изначально они говорили о более жестком сценарии. Например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития — на 7,8%.

Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы. Так, например, Банк России теперь ждет спад ВВП страны в 2022 году на уровне 4-6%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале сентября заявил, что по итогам 2022 года снижение ВВП РФ составит 2,9%.