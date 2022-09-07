НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Греф спрогнозировал падение российской экономики

Источник:
РИА Новости
550 3
Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2022 году снизится на 4,5%, спрогнозировал глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее он говорил, что Сбербанк ждет существенного спада экономики РФ по итогам текущего года и спада в 2023 году, а в 2024 году выхода на рост.

«Если говорить о нашем прогнозе по макроэкономике, то на сегодняшний день наш прогноз по ВВП в этом году составляет примерно минус 4,5%. Это значительно более оптимистично, чем те прогнозы, которые складывались в начале кризисной ситуации», — цитирует РИА Новости Грефа.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Изначально они говорили о более жестком сценарии. Например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития — на 7,8%.

Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы. Так, например, Банк России теперь ждет спад ВВП страны в 2022 году на уровне 4-6%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале сентября заявил, что по итогам 2022 года снижение ВВП РФ составит 2,9%.

Еще по теме
Ядовитый «Усольехимпром» превратят в Федеральный центр химии
Форум «Технопром» в Новосибирске покажет ответ на санкции
Новая нефть: литий станет главным металлом России?
Иркутский завод запустит выпуск улучшенных вездеходов
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
МИД РФ пригрозил ядерным оружием
Обсуждение (3)
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Главные проблемы первоклассника: советы психолога
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Какие штампованные фразы разозлят собеседника?
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Нато: мы ни на метр не продвинимся к границам России

d6w58vnowu

как говорится, всё новое...» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

pepelmetal

Либерахи все такие обиженные по жизни?

pepelmetal

Теперь входит, что тут такого?