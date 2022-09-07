Манижа вышла замуж за режиссера

Певица Манижа вышла замуж за своего продюсера, режиссера Ладо Кватания, который ставил ей номер на Евровидении. О свадьбе сообщила Ксения Собчак в телеграм-канале.

«Прямо сейчас Манижа и режиссер Ладо Кватания обмениваются кольцами на Николиной горе в Подмосковье! Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит», — написала собчак.

О том, что пара планирует пожениться, стало известно в ноябре 2021 года. Но Манижа хранила в тайне дату свадьбы.

Кватания продюсирует Манижу, он снимал ей клип на песню «Мама», а также ставил номер для Евровидения-2021. Певица сыграла второстепенную роль в фильме режиссера «Казнь».