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Манижа вышла замуж за режиссера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © bloodysx, t.me/bloodysx

Певица Манижа вышла замуж за своего продюсера, режиссера Ладо Кватания, который ставил ей номер на Евровидении. О свадьбе сообщила Ксения Собчак в телеграм-канале.

«Прямо сейчас Манижа и режиссер Ладо Кватания обмениваются кольцами на Николиной горе в Подмосковье! Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит», — написала собчак.

О том, что пара планирует пожениться, стало известно в ноябре 2021 года. Но Манижа хранила в тайне дату свадьбы.

Кватания продюсирует Манижу, он снимал ей клип на песню «Мама», а также ставил номер для Евровидения-2021. Певица сыграла второстепенную роль в фильме режиссера «Казнь».

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