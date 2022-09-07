Первый новосибирский вытрезвитель откроют рядом со школой

Первый вытрезвитель в Новосибирске откроют в следующем году в первомайском районе недалеко от школы №145, сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Вытрезвитель откроют в начале 2023 года в пристройке к жилому дому на улице Звездная, 4б в Первомайском районе. Рядом находится школа №145.

«Выбором такой локации не очень были довольны правоохранительные органы, видимо потому, что, с их точки зрения, туда не очень удобно будет привозить людей со всего города, которые нуждаются в вытрезвлении. Но иного варианта нам городские власти не предложили», — рассказала«Прецеденту» Бахарева.

В вытрезвителе будет 20 мест. Помещать туда будут только с добровольного согласия. Если единственный вытрезвитель будет переполнен, то власти подумают об открытии новых.

Госдума в конце 2020 года возродила в России систему вытрезвителей на базе государственно-частного и государственно-муниципального партнерства. Такие заведения разрешили открывать с 1 января 2021 года, пока в стране их немного.

