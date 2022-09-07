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Лиз Трасс стала премьером Великобритании

Источник:
ТАСС
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Фото: Photographer: Simon Dawson / No10 Downing StreetPosted by: Foreign, Commonwealth & Development Office and The Rt Hon Elizabeth Truss MP / OGL 3

Лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании. Королева Елизавета II приняла ее в замке Балморал в Шотландии, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

По традиции монарх на встрече с избранным премьером поручает ему сформировать правительство. Ранее 96-летний монарх приняла отставку Бориса Джонсона, который занимал этот пост чуть больше трех лет. Его встреча с главой государства, на которой присутствовала также супруга Джонсона Керри, продлилась около 40 минут, приводит ТАСС сообщение дворца.

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Обычно королева встречается с уходящим и новым премьером в своей официальной резиденции — Букингемском дворце в Лондоне. Но на этот раз она впервые осталась в Балморале — шотландской резиденции британских монархов. Здесь Елизавета II, испытывающая проблемы с передвижением из-за преклонного возраста, традиционно проводит вторую половину лета и начало сентября.

После встречи с королевой Трасс вернулась в Лондон и представила новый состав правительства Соединенного Королевства.

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