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Остановка «Северного потока» разрушит европейскую экономику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Резкое падение экспорта российского газа по «Северному потоку» может оказаться разрушительное воздействие на экономику европейских стран, предупредили западные эксперты.

«Прекращение поставок российского газа этой зимой опустошит европейскую экономику. Германия является примером зависимости от природного газа, и прямо сейчас все карты на руках у России», — пишет Forbes.

Аналитики отмечают, что Германия является крупнейшей экономикой в Европе и четвертой по величине в мире. Экономические проблемы в этой стране способны негативно сказаться на всем Евросоюзе.

В настоящее время в определенных районах Европы уже произошло резкое повышение оптовых цен на газ — на 400% и более. При этом кризисная ситуация на мировом энергетическом рынке не обошла стороной и США.

Если Россия полностью прекратит поставки топлива по всем европейским трубопроводам, это приведет к еще большему удорожанию биржевых газовых цен и экономическому коллапсу, так как почти все предприятия в ЕС работают на газе.

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