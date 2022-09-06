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«Мегафон» запустил сеть VoWiFi для телефонных звонков через Wi-Fi

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Оператор мобильной связи «Мегафон» первым в стране ввел в эксплуатацию сеть VoWiFi федерального масштаба. Она позволяет использовать для звонков и обмена сообщениями точки доступа Wi-Fi в случае отсутствия классической мобильной связи.

Если доступ к сигналу сотовой сети затруднен, владелец смартфона может использовать для звонков любые Wi-Fi роутеры с доступом в интернет. Фактически роутер играет роль базовой станции благодаря используемым кодекам Enhanced Voice Service и WB-AMR.

Технология VoWiFi доступна для значительного количества смартфонов — в списке поддерживаемых более 450 моделей, включая Samsung, Xiaomi, Realme, Huawei и Apple, сообщается на сайте оператора.

Для использования функции необходимо иметь активное подключение к Wi-Fi с доступом в интернет и функцию VoWiFi, активированную в настройках устройства. При этом звонки с использованием VoWiFi расходуют минуты из доступного пакета тарифного плана.

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Топ комментариев

колобок11

Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

Disobedient

Где-то обнявшись заплакали маленькие бандеровец и либераст.)))

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?