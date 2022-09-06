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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ начал выпуск авто с двигателем Евро-0

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

УАЗ начал продажу автомобилей с двигателем стандарта Евро-0, следует из опубликованных на сайте прайс-листов. При этом завод продолжает выпуск машин с двигателями Евро-5.

«Нулевые» моторы ЗМЗ-40911 начали ставить на модели «Хантер» и СГР («буханки»). Такие автомобили на 20-25 тысяч рублей дешевле, чем аналогичные с моторами Евро-5. Например, бортовая «буханка» с одинарной кабиной с мотором Евро-0 стоит 1,28 миллиона рублей, такая же модель с Евро-5 обойдется в 1,30 миллиона рублей.

«Хантер» в исполнении Classic Fleet с двигателем Евро-0 и без ABS продается за 1,375 миллиона рублей. Такая же модель с Евро-0 оценена в 1,395 миллиона рублей.

В Европе машины Евро-0 запретили продавать еще в 1992 году, а в России — в 2005 году. Постановление Правительства России № 855, подписанное в мае, позволяет автопроизводителям делать машины с моторами любого экологического стандарта.

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Топ комментариев

колобок11

Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

Disobedient

Где-то обнявшись заплакали маленькие бандеровец и либераст.)))

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?