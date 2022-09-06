УАЗ начал выпуск авто с двигателем Евро-0

УАЗ начал продажу автомобилей с двигателем стандарта Евро-0, следует из опубликованных на сайте прайс-листов. При этом завод продолжает выпуск машин с двигателями Евро-5.

«Нулевые» моторы ЗМЗ-40911 начали ставить на модели «Хантер» и СГР («буханки»). Такие автомобили на 20-25 тысяч рублей дешевле, чем аналогичные с моторами Евро-5. Например, бортовая «буханка» с одинарной кабиной с мотором Евро-0 стоит 1,28 миллиона рублей, такая же модель с Евро-5 обойдется в 1,30 миллиона рублей.

«Хантер» в исполнении Classic Fleet с двигателем Евро-0 и без ABS продается за 1,375 миллиона рублей. Такая же модель с Евро-0 оценена в 1,395 миллиона рублей.

В Европе машины Евро-0 запретили продавать еще в 1992 году, а в России — в 2005 году. Постановление Правительства России № 855, подписанное в мае, позволяет автопроизводителям делать машины с моторами любого экологического стандарта.