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Медведи в Алтайском заповеднике сломали камеры ученых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WWF

Медведи раскурочили фотоловушки, которые ученые Алтайского заповедника установили для изучения редкого лесного подвида северного оленя, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF России.

«Установка фотоловушек на солонцах оказалось неэффективной. Камеры оказались привлекательным новым объектом для косолапых, на двух из трех солонцах фотоловушки повредили медведи — разгрызли или развернули — не дав проработать и двадцати дней», — рассказал ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин.

Теперь ученые планируют устанавливать камеры на звериных тропах и горных перевалах. Также выяснилось, что на солонцах много маралов. Эти крупные копытные могут вытеснять с территории менее крупных северных оленей.

«Еще в XIX веке северный лесной олень населял треть территории Республики Алтай, но в прошлом веке численность вида сократилась из-за браконьерства и изменение климата. Если не предпринять мер по защите северного оленя сейчас, то спустя несколько лет олень может полностью исчезнуть с территории РеспубликиАлтай», — представитель WWF говорит Александр Карнаухов.

Это не первый случай, когда фотоловушки ученых повреждают животные. Ранее сообщалось, что автоматические камеры на хребте Чихачева воровала росомаха. Интерес к технике проявляли и снежные барсы, которые даже играли с ремешками от камер, как обычные котята. 

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Жизнь #Звери #Республика Алтай
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Топ комментариев

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

колобок11

Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?

Alhazred

Это да. Но хороший актер, не означает, что он как человек умен.

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?