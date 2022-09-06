Медведи в Алтайском заповеднике сломали камеры ученых

Медведи раскурочили фотоловушки, которые ученые Алтайского заповедника установили для изучения редкого лесного подвида северного оленя, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF России.
«Установка фотоловушек на солонцах оказалось неэффективной. Камеры оказались привлекательным новым объектом для косолапых, на двух из трех солонцах фотоловушки повредили медведи — разгрызли или развернули — не дав проработать и двадцати дней», — рассказал ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин.
Теперь ученые планируют устанавливать камеры на звериных тропах и горных перевалах. Также выяснилось, что на солонцах много маралов. Эти крупные копытные могут вытеснять с территории менее крупных северных оленей.
«Еще в XIX веке северный лесной олень населял треть территории Республики Алтай, но в прошлом веке численность вида сократилась из-за браконьерства и изменение климата. Если не предпринять мер по защите северного оленя сейчас, то спустя несколько лет олень может полностью исчезнуть с территории РеспубликиАлтай», — представитель WWF говорит Александр Карнаухов.
Это не первый случай, когда фотоловушки ученых повреждают животные. Ранее сообщалось, что автоматические камеры на хребте Чихачева воровала росомаха. Интерес к технике проявляли и снежные барсы, которые даже играли с ремешками от камер, как обычные котята.
DisobedientОни наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.
колобок11Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?
AlhazredЭто да. Но хороший актер, не означает, что он как человек умен.
DisobedientЧто у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?