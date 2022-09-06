Xiaomi представила сверхемкий портативный аккумулятор

Xiaomi представила аккумулятор Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro с емкостью 1022 Втч (280 000 мАч). Его пиковая мощность составляет 1800 Вт и он может заряжать до 13 устройств одновременно.

Аккумулятор Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro выполнен по гибридной технологии, в нем используется жидкий и твердый электролиты. Такой подход чаще встречается в электрокарах, где требуется высокая энергоемкость и большое количество циклов заряд-разряд.

Устройство можно зарядить от сети, солнечных панелей или автомобильного прикуривателя. Оно выдержит до 1000 циклов зарядки без потери емкости. В целях безопасности и для контроля температуры в корпус встроено более 20 датчиков, они не допустят перегрева.

Дисплей Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro показывает текущую емкость, потребление и рассчитывает приблизительный остаток заряда. Более подробную информацию можно получить через фирменное приложение-компаньон, оно предоставляет детализированные отчеты по каждому используемому порту.

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Всего в аккумуляторе 15 портов, от распространенных USB и Type-С для зарядки смартфонов, до евророзеток для подключения ноутбуков или других устройств через переходники.

Купить портативный аккумулятор Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro можно пока только по предварительному заказу во флагманском магазине Xiaomi Jingdong за 865 долларов (52,7 тысячи рублей).