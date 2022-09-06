Штормовое предупреждение из‑за ветра объявили в Новосибирской области

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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Новосибирской области, в среду и четверг в городе ожидается ветер до 25 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по региону.
Днем 7 сентября и ночью 8 сентября в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град. Также начнет холодать, и температура воздуха в ночь на 8 сентября опустится до 9-10 градусов тепла.
Все это будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 18-23 метров в секунду, местами шквалы до 25 метров в секунду.
Из-за разгула стихии в регионе возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и конструкций, срывы кровель.
DisobedientОни наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.
колобок11Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?
AlhazredЭто да. Но хороший актер, не означает, что он как человек умен.
DisobedientЧто у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?