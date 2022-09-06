НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Штормовое предупреждение из‑за ветра объявили в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
327 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Новосибирской области, в среду и четверг в городе ожидается ветер до 25 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по региону.

Днем 7 сентября и ночью 8 сентября в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град. Также начнет холодать, и температура воздуха в ночь на 8 сентября опустится до 9-10 градусов тепла.

Все это будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 18-23 метров в секунду, местами шквалы до 25 метров в секунду.

Из-за разгула стихии в регионе возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и конструкций, срывы кровель.

Еще по теме
Погода 1 сентября в Новосибирске порадует жарой
Зима пришла в высокогорья Алтая
Аномальная жара вернется на Алтай
Сентябрь в Сибири начнется с жары
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
МИД РФ пригрозил ядерным оружием
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков рассказал о планах Путина посетить Донбасс
Захарова назвала «позорищем и дном» слова Борреля о России
Трех выживших с Ключевской сопки забрали
Эксперт перечислил нужные иранским авто доработки
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Главные проблемы первоклассника: советы психолога
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Какие штампованные фразы разозлят собеседника?
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

колобок11

Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?

Alhazred

Это да. Но хороший актер, не означает, что он как человек умен.

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?