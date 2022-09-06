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Появились слухи о замене Гузеевой в «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из проекта «Голос 60+»

Продюсер Владимир Гинзбург спровоцировал слухи о том, что Первый канал ищет замену новой ведущей «Голоса 60+» Ларисе Гузеевой.

Поводом для замены Гузеевой в «Голосе» может быть то, что поклонникам проекта не понравилась новая ведущая, и они потребовали вернуть Дмитрия Нагиева, поделился Гинзбург мнением с издания Solenka.Info.

Продюсер считает, что рейтинг проекта может упасть, и новый сезон проекта окажется под вопросом.

Почему Нагиев ушел из «Голоса»

Никакой информации о возможной замене Гузеевой от Первого канала нет. Один из наставников пятого сезона «Голос 60+» Игорь Корнелюк не сомневается в успехе новой ведущей.

«Когда-то ведь и программу "Поле чудес" зрители не могли представить без Влада Листьева. А со временем все привыкли к Леониду Якубовичу. И потом я смотрю на продюсерский цех шоу "Голос 60+", там работают профессионалы экстра-класса. Думаю, они понимают, что делают», — говорил ранее музыкант.

После выхода первого выпуска пятого сезона «Голос 60+» в Сети появились первые отзывы телезрителей. Большинство действительно недовольны манерой Гузеевой вести шоу. Но нашлись и те, кто поддержал ведущую, отметив, что она отлично вписалась в формат «60+».

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