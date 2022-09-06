НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

S7 Airlines вернула рейсы в Турцию из Москвы и Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
275 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Москвы и Новосибирска в Анталью, полгода авиакомпания не летала за рубеж.

Первый рейс по маршруту Москва – Анталья отправится 26 сентября, а полеты из Новосибирска начнутся 22 октября, сообщает пресс-служба компании.

Рейсы из Москвы в Анталью и обратно будут выполняться ежедневно. Самолеты из Новосибирска будут летать в Анталью один раз в неделю по субботам с 22 октября и два раза в неделю, по вторникам и пятницам, с 1 ноября.

С 5 марта авиаперевозчик остановил большинство международных рейсов на фоне санкций ЕС и риска ареста самолетов лизинговыми компаниями. Из зарубежных рейсов у авиакомпании оставалось несколько рейсов в Киргизию и Таджикистан.

S7 Airlines будет выполнять рейсы в Турцию на воздушных судах от российских лизингодателей с исключительно российской регистрацией, сказал РБК представитель S7, но не раскрыл детали.

Еще по теме
S7 Airlines первой в России разрешила экипажам тату и бороды
Забайкальская авиакомпания закупит самолеты «Байкал»
Власти определили главные самолеты малой авиации
Модернизированный Ан-2 столкнулся с проблемами с российским двигателем
смотреть все
Экономика #Авиа #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
Обсуждение (2)
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Главные проблемы первоклассника: советы психолога
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Какие штампованные фразы разозлят собеседника?
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

Alhazred

Это да. Но хороший актер, не означает, что он как человек умен.

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?

Siberian sinner

Classic evil witch.Ей 47 лет, а выглядит под 60.Вот есть в нашей стране Татьяна Голикова, далеко не последняя...