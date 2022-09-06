S7 Airlines вернула рейсы в Турцию из Москвы и Новосибирска

S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Москвы и Новосибирска в Анталью, полгода авиакомпания не летала за рубеж.

Первый рейс по маршруту Москва – Анталья отправится 26 сентября, а полеты из Новосибирска начнутся 22 октября, сообщает пресс-служба компании.

Рейсы из Москвы в Анталью и обратно будут выполняться ежедневно. Самолеты из Новосибирска будут летать в Анталью один раз в неделю по субботам с 22 октября и два раза в неделю, по вторникам и пятницам, с 1 ноября.



С 5 марта авиаперевозчик остановил большинство международных рейсов на фоне санкций ЕС и риска ареста самолетов лизинговыми компаниями. Из зарубежных рейсов у авиакомпании оставалось несколько рейсов в Киргизию и Таджикистан.



S7 Airlines будет выполнять рейсы в Турцию на воздушных судах от российских лизингодателей с исключительно российской регистрацией, сказал РБК представитель S7, но не раскрыл детали.