Маск оценил «Властелина колец» фразой «Толкин вертится в гробу»

Илон Маск высказался о новом сериале «Властелин колец: Кольца власти» и негативно оценил его персонажей.

«Толкин вертится в гробу. Пока что почти каждый мужской персонаж либо трус, либо придурок, либо и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая», — написал Маск в Twitter-аккаунте.

Подписчики бизнесмена согласились с таким мнением. В комментариях они написали, что сериал может нравится только тем, кто не читал книги.

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» состоит из восьми эпизодов. В нем показана Вторая эпоха Средиземья, за тысячи лет до того, как Бильбо Бэггинс в компании гномов отправился к Одинокой горе, а его племянник Фродо выдвинулся в Мордор, чтобы уничтожить в жерле Ородруина Кольцо Всевластия.