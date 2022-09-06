Байден высказался против признания России спонсором террористов

Президент США не считает, что нужно вносить России в список стран-спонсоров терроризма, сообщил корреспондент Джефф Мейсон в социальной сети.

«На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам - спонсорам терроризма, Байден ответил "нет"» — цитирует ТАСС слова Мейсона, опубликованные в социальной сети.

В июле спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену, потребовав инициировать процедуру включения России в список стран-спонсоров терроризма. Сейчас в него входят Сирия, Иран, КНДР и Куба.

Этот статус позволяет Вашингтону вводить дополнительные санкции против стран, находящихся в списке, а также отказывать в экономической помощи.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такой шаг в отношении России приведет к самым жестким ответным действиям со стороны Москвы. Официальный представитель МИД Мария Захарова также сообщала, что внесение России в список стран-спонсоров терроризма, приведет к рызрыву всех дипломатических отношения с США.