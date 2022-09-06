Раненого белого медведя нашли возле домов на Диксоне. ВИДЕО

Специалисты спасают белого медведя на Диксоне в Красноярском крае, его нашли раненным возле домов, сообщает минэкологии края.

Животное обнаружили недалеко от поселка, у него огнестрельное ранение.

«Решение о правомерности применения оружия будет принимать прокуратура — мы уже передали соответствующее обращение. За нелегальную добычу белого медведя виновным может грозить уголовная ответственность», — сообщила глава Росприроднадора Светлана Радионова.

Обездвиженного хищника усыпили и на самолете доставили в Норильск. За жизнь краснокнижного животного борются врачи-ветеринары из Московского зоопарка.

На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей. Ветеринары тогда помогли медведице избавиться от металлической банки, которая застряла в ее пасти.

После того, как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу выпустили в тундре.