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Трех выживших с Ключевской сопки забрали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба КГКУ «ЦОД»

Вертолет МЧС забрал с Ключевской сопки двух выживших туристов и гида, решается вопрос об эвакуации тел девяти погибших во время восхождения, сообщила пресс-служба КГКУ «ЦОД».

Прилетевшие на вертолете спасатели эвакуировали трех человек из домика вулканологов на высоте 3300 метров. Их доставили в поселок Ключи. Оттуда людей отправят бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск.

Спасатели поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» остались в приюте. Сейчас они решают, как эвакуировать тела погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров. Способ транспортировки тел в населенный пункт будет понятен после уточнения прогноза погоды.

Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход на вулкан Ключевская сопка 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вершину, трое остались в лагере. По предварительным данным, на высоте около 4158 метров скончались девять: пятеро погибли, сорвавшись с ледяного склона, а четверо — от переохлаждения.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск #Алтайский край
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