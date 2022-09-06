Трех выживших с Ключевской сопки забрали

Вертолет МЧС забрал с Ключевской сопки двух выживших туристов и гида, решается вопрос об эвакуации тел девяти погибших во время восхождения, сообщила пресс-служба КГКУ «ЦОД».

Прилетевшие на вертолете спасатели эвакуировали трех человек из домика вулканологов на высоте 3300 метров. Их доставили в поселок Ключи. Оттуда людей отправят бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск.

Спасатели поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» остались в приюте. Сейчас они решают, как эвакуировать тела погибших туристов, которые находятся на высоте 4158 метров. Способ транспортировки тел в населенный пункт будет понятен после уточнения прогноза погоды.

Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход на вулкан Ключевская сопка 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вершину, трое остались в лагере. По предварительным данным, на высоте около 4158 метров скончались девять: пятеро погибли, сорвавшись с ледяного склона, а четверо — от переохлаждения.