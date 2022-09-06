НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров передумал уходить с поста главы Чечни

Источник:
Sibnet.ru
337 4

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшем будущем не собирается уходить с поста руководителя региона.

Кадыров в субботу в своем телеграм-канале назвал себя «долгожителем» среди действующих глав регионов и высказал мнение, что его «время пришло, пока не выгнали». Он также отметил, что «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».

Накануне же Кадыров в телеграм-канале написал, что рекорд по длительности работы на посту главы региона составляет 27 лет. «Теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель», написал он во вторник в Telegram-канале.

Кадыров пояснил, что не может «просто так уйти», так как народ доверил ему руководство регионом.

«Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее», — заключил глава Чечни.

Еще по теме
Путин назвал Россию настоящей «страной восходящего солнца»
Путин до сих пор не определился с прямой линией и посланием
Кремль отреагировал на слова Кадырова о возможной отставке
Кадыров намекнул на свою скорую отставку
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
Обсуждение (4)
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Какие штампованные фразы разозлят собеседника?
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
128
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
99
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
51
Путин назвал школьникам цель спецоперации на Украине
48
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС
45
Медведев призвал Запад «не играть со смертью»