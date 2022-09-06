Кадыров передумал уходить с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшем будущем не собирается уходить с поста руководителя региона.

Кадыров в субботу в своем телеграм-канале назвал себя «долгожителем» среди действующих глав регионов и высказал мнение, что его «время пришло, пока не выгнали». Он также отметил, что «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».

Накануне же Кадыров в телеграм-канале написал, что рекорд по длительности работы на посту главы региона составляет 27 лет. «Теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель», написал он во вторник в Telegram-канале.

Кадыров пояснил, что не может «просто так уйти», так как народ доверил ему руководство регионом.

«Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее», — заключил глава Чечни.