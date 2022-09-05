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Обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова приговорили к 22 годам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник по информационной политике главы «Роскосмоса» Иван Сафронов признан виновным в госизмене, суд назначил ему 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Сафронов был задержан в июле 2020 года. По версии ФСБ, он передал секретные данные представителю чешской разведки (журналисту Мартину Ларишу) и агенту разведки Германии (политологу Демури Воронину). Обвинение требовало для него приговора в 24 года колонии.

«Назначить Сафронову наказание в виде 22 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 тысяч рублей с ограничением на два года после отбытия наказания», — цитирует ТАСС судью, огласившего приговор.

Сафронов свою вину отрицал, он дважды отказывался от предложенной ему сделки со следствием. «Если верить стороне обвинения, я в какое-то время (неустановленное), в какую-то дату (неустановленную) у каких-то лиц (тоже неустановленных) выведал что-то секретное. Искали этих мифических секретоносителей — но не нашли. Почему? У меня есть ответ: потому что нет никаких лиц, у которых я что-то и когда-либо выведывал секретное», — говорил он в последнем слове.

По данным Русской службы Би-би-си, уголовное дело Сафронова могло быть связано с публикацией в марте 2019 года в газете «Коммерсантъ» информации о поставках двух десятков российских истребителей Су-35 Египту и средств авиационного поражения примерно на 2 миллиарда долларов. По версии издания, публикация вызвала серьезное недовольство египетской стороны.

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