Новым премьером Великобритании станет Лиз Трасс

Новым главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании станет министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, объявил председатель Консервативной партии Эндрю Стивенсон

Выборы главы консерваторов завершились 2 сентября, результаты подсчитывали плоть до 5 сентября. Церемония оглашения результатов прошла в конгресс-центре имени королевы Елизаветы II в центре Лондона.

Соперником Трасс был экс-министр финансов Риши Сунак, который возглавлял казначейство с февраля 2020 года по 5 июля 2022 года. Кандидатуры Трасс и Сунак попали в итоговый бюллетень после нескольких раундов голосования.

Покидающий пост глава правительства Борис Джонсон, который сменил Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии.