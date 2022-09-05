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Путин назвал Россию настоящей «страной восходящего солнца»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия является настоящей «страной восходящего солнца», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума на Камчатке.

«Вообще наших соседей японцев и Японию называют страной восходящего солнца. Но восточнее Японии находится как раз Камчатка или Сахалин. Еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее новой Зеландии находится Чукотка», — сказал глава государства.

Путин 3 сентября начал свою поездку на Дальний Восток с посещения Камчатки для участия в молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край». После этого президент посетит Восточный экономический форум во Владивостоке.

Устойчивое выражение «страна восходящего солнца» первоначально появилось в Китае — так там называли Японию. Дело в том, что для китайцев светило встает именно со стороны японских островов. В начале VII века нашей эры словосочетание стали использовать в японских документах.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Alhazred

Да е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.

Siberian sinner

Началась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.

ponhik78

Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...

pkv84

Просто удивительно,Германия фактически и так с 2004 года кормит Польшу через дотации евросоюза,поляки...