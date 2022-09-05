Путин назвал Россию настоящей «страной восходящего солнца»

Россия является настоящей «страной восходящего солнца», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума на Камчатке.

«Вообще наших соседей японцев и Японию называют страной восходящего солнца. Но восточнее Японии находится как раз Камчатка или Сахалин. Еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее новой Зеландии находится Чукотка», — сказал глава государства.

Путин 3 сентября начал свою поездку на Дальний Восток с посещения Камчатки для участия в молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край». После этого президент посетит Восточный экономический форум во Владивостоке.

Устойчивое выражение «страна восходящего солнца» первоначально появилось в Китае — так там называли Японию. Дело в том, что для китайцев светило встает именно со стороны японских островов. В начале VII века нашей эры словосочетание стали использовать в японских документах.