ЗиЛ Горбачева выставили на продажу

Черный ЗиЛ-4104 1989 года выпуска, принадлежащий семье первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, выставили на продажу. Владелец хочет получить за него 20 миллионов рублей.
«Номер кузова 64, был приписан к семье Горбачева», — говорится в объявлении о продаже ЗиЛа, опубликованном на Avito.
По словам продавца, автомобиль находится в прекрасном техническом и внешнем состоянии. Он хранится в теплом гараже и «не видел московской зимней химии с дорог».
Пробег у продаваемого ЗиЛа — 73 тысячи километров. Двигатель — 7,7-литровый бензиновый V8 мощностью 315 лошадиных сил, трансмиссия — автомат.
ЗиЛ-4104 — модернизация и рестайлинг поколения ЗиЛ-114. Выпускался в различных модификациях с 1978 по 2003 годы. Всего было изготовлено около двухсот штук.
AlhazredДа е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.
Siberian sinnerНачалась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.
ponhik78Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...
pkv84Просто удивительно,Германия фактически и так с 2004 года кормит Польшу через дотации евросоюза,поляки...