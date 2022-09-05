ЗиЛ Горбачева выставили на продажу

Черный ЗиЛ-4104 1989 года выпуска, принадлежащий семье первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, выставили на продажу. Владелец хочет получить за него 20 миллионов рублей.

«Номер кузова 64, был приписан к семье Горбачева», — говорится в объявлении о продаже ЗиЛа, опубликованном на Avito.

По словам продавца, автомобиль находится в прекрасном техническом и внешнем состоянии. Он хранится в теплом гараже и «не видел московской зимней химии с дорог».

Пробег у продаваемого ЗиЛа — 73 тысячи километров. Двигатель — 7,7-литровый бензиновый V8 мощностью 315 лошадиных сил, трансмиссия — автомат.

ЗиЛ-4104 — модернизация и рестайлинг поколения ЗиЛ-114. Выпускался в различных модификациях с 1978 по 2003 годы. Всего было изготовлено около двухсот штук.