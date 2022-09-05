Два сотрудника посольства России погибли при теракте в Кабуле

Два сотрудника российского посольства погибли в результате взрыва у здания дипмиссии в столице Афганистана — Кабуле, говорится в заявлении МИД России.

«5 сентября в 10.50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие» — сказано в заявлении.

Инцидент произошел, когда дипломат вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы, сообщил РИА Новости источник. По его словам, всего пострадали 15-20 человек.

По данным Reuters, взрыв у ворот посольства России устроил террорист-смертник. «Не добравшись до цели, террорист-смертник был опознан и застрелен охраной российского посольства», — заявил агентству представитель кабульской полиции Мавлави Сабир.