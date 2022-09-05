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ТНТ собрал главных скандалистов в шоу «Звезды в Африке 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Телеканал ТНТ раскрыл весь состав участников третьего сезона шоу «Звезды в Африке», в новых сериях сойдутся победители прошлых сезонов и все самые скандальные участники, сообщает пресс-служба канала.

Третий сезон шоу «Звезды в Африке» появится в эфире в воскресенье, 11 сентября, в 19.00. В битве сезонов «Звезд в Африке» примут участие победители прошлых игр — Вячеслав Малафеев и Олег Верещагин. Также в шоу состоится и битва красавиц прошлых сезонов: гимнастки Каролины Севастьяновой и модели Вики Одинцовой.

В Африку также приедут другие скандальные участники. Это Светлана Пермякова, Карина Кросс, Владимир Сычев, Стас Ярушин, Роза Сябитова и Саша Стоун. Кроме того, по ходу сезона к уже знакомым участникам примкнут звезды, дебютирующие в африканском шоу ТНТ. Так, авторы проекта уже засветили участие певца Влада Соколовского.

Правила проекта останутся без изменений: участники живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо, у них нет еды и заработать ее можно лишь на испытаниях, которые для них подготовили ведущие Миша Галустян и Ольга Бузова.

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