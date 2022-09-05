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Ядовитый «Усольехимпром» превратят в Федеральный центр химии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ядовитую промплощадку химкомбината «Усольехимпром» в Иркутской области перестроят в Федеральный центр химии, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Усольехимпром» — химкомбинат в Иркутской области, производивший хлор, каустическую соду, перекись водорода, азот, лаки, эмали и бытовую химию. В 2010 году владельцы завода объявили о банкротстве, оставив территорию с тоннами ядовитых отходов. С 2020 года ликвидирует накопленный вред «Росатом».

На территории опасной промплощадки построят экотехнопарк «Восток» к концу 2024 года. Здесь будут обезвреживать отходы применять автоматизированные системы оценки состояния окружающей среды.

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Планируется не только перерабатывать отходы, но использовать полезные компоненты. На площадке будет создан современный промышленный кластер – Федеральный центр химии.

Это совместный проект Госкорпорации «Росатом», Иркутского института химии СО РАН и Центра Стратегических разработок «Северо-Запад».

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Топ комментариев

Alhazred

Да е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.

Siberian sinner

Началась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.

ponhik78

Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...

pkv84

Просто удивительно,Германия фактически и так с 2004 года кормит Польшу через дотации евросоюза,поляки...