Ядовитый «Усольехимпром» превратят в Федеральный центр химии

Ядовитую промплощадку химкомбината «Усольехимпром» в Иркутской области перестроят в Федеральный центр химии, сообщил глава региона Игорь Кобзев.
«Усольехимпром» — химкомбинат в Иркутской области, производивший хлор, каустическую соду, перекись водорода, азот, лаки, эмали и бытовую химию. В 2010 году владельцы завода объявили о банкротстве, оставив территорию с тоннами ядовитых отходов. С 2020 года ликвидирует накопленный вред «Росатом».
На территории опасной промплощадки построят экотехнопарк «Восток» к концу 2024 года. Здесь будут обезвреживать отходы применять автоматизированные системы оценки состояния окружающей среды.
Планируется не только перерабатывать отходы, но использовать полезные компоненты. На площадке будет создан современный промышленный кластер – Федеральный центр химии.
Это совместный проект Госкорпорации «Росатом», Иркутского института химии СО РАН и Центра Стратегических разработок «Северо-Запад».
AlhazredДа е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.
Siberian sinnerНачалась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.
ponhik78Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...
pkv84Просто удивительно,Германия фактически и так с 2004 года кормит Польшу через дотации евросоюза,поляки...