Большой адронный коллайдер оказался под угрозой остановки

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) допустила остановку работы Большого адронного коллайдера из-за энергетического кризиса в Европе.

Сейчас организация разрабатывает план остановки некоторых ускорителей частиц для экономии энергии в периоды пикового спроса, уточнил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клод, передает издание Wall Street Journal.

Ученые намерены сохранить Большой адронный коллайдер в рабочем состоянии и избежать внезапного отключения, которое может вывести из строя оборудование стоимостью 4,4 миллиарда долларов.

Большой адронный коллайдер — ускоритель элементарных частиц, который находится на границе Франции и Швейцарии и работает с 2008 года. Длина большого кольца коллайдера превышает 26 километров.

По прогнозам экспертов, оптовая цена электроэнергии во Франции и Германии в 2023 году достигнет рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1000 евро за мегаватт-час — это на тысячу процентов больше, чем годом ранее.