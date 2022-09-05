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Большой адронный коллайдер оказался под угрозой остановки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Enfo / CC BY-SA 3.0

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) допустила остановку работы Большого адронного коллайдера из-за энергетического кризиса в Европе.

Сейчас организация разрабатывает план остановки некоторых ускорителей частиц для экономии энергии в периоды пикового спроса, уточнил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клод, передает издание Wall Street Journal.

Ученые намерены сохранить Большой адронный коллайдер в рабочем состоянии и избежать внезапного отключения, которое может вывести из строя оборудование стоимостью 4,4 миллиарда долларов.

Большой адронный коллайдер — ускоритель элементарных частиц, который находится на границе Франции и Швейцарии и работает с 2008 года. Длина большого кольца коллайдера превышает 26 километров.

По прогнозам экспертов, оптовая цена электроэнергии во Франции и Германии в 2023 году достигнет рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1000 евро за мегаватт-час — это на тысячу процентов больше, чем годом ранее.

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