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Кремль отреагировал на слова Кадырова о возможной отставке

Источник:
ТАСС
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Кремль видел сообщение главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кадыров в субботу в своем телеграм-канале рассказал, что стал «долгожителем» среди субъектов РФ и считает, что его «время пришло, пока не выгнали». Он отметил, что «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».

«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались», — цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль пока исходит из того, что Кадыров продолжает руководство Чеченской Республикой».

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Alhazred

Да е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.

Siberian sinner

Началась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.

ponhik78

Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...

Asd10

Подождать надо. Морковка не растёт быстрее если её тянуть за ботву. Хотя я обратил внимание на то, что...