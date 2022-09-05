Кремль отреагировал на слова Кадырова о возможной отставке

Кремль видел сообщение главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кадыров в субботу в своем телеграм-канале рассказал, что стал «долгожителем» среди субъектов РФ и считает, что его «время пришло, пока не выгнали». Он отметил, что «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».

«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались», — цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль пока исходит из того, что Кадыров продолжает руководство Чеченской Республикой».