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Песков заявил о готовности России к разговору с Украиной

Источник:
«Россия 1»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Москва по-прежнему готова к разговору с Киевом но только о том, как будут выполняться условия России, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

«Есть о чем говорить с Зеленским — о выполнении российских условий по урегулированию ситуации на Украине», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что спецоперация идет полным ходом и все заявленные ранее цели будут достигнуты. Песков также коснулся военной поддержки, котрую Запад оказывает Киеву.

«Чудовищно, что германские вооружения находятся в руках националистов на Украине, которые стреляют в российских ребят», — заявил пресс-секретарь президента.

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Политика #Мир
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