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Кремль назвал условие поездки Путина на саммит G20

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Кремль учтет все факторы, «в том числе и фактор безопасности», при принятии решения об участии президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, <…> будут приниматься во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос о том, не слишком ли опасно в текущей ситуации очное присутствие российского лидера на встрече Группы двадцати.

Песков напомнил, что приглашение приехать на Бали, где пройдет саммит на высшем уровне, имеется. «За что мы признательны стране — организатору предстоящего саммита», — добавил он.

Саммит G20 должен состояться 15-16 ноября в очном формате.

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